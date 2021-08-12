За пять лет среднее время описания лучевых исследований в Москве уменьшилось в 18 раз

Лучевая диагностика в Москве становится доступнее. За пять лет среднее время описания исследований сократилось в 18 раз. Об этом рассказали в пресс-службе комплекса социального развития столицы.

Если раньше этот процесс занимал более двух суток, то сейчас не превышает трех с половиной часов. Такое сокращение времени позволяет быстрее ставить правильные диагнозы и назначать необходимое лечение. Все благодаря тому, что 80% диагностических аппаратов заменили на цифровые. Они автоматически загружают данные в Единый радиологический информационный сервис.

Помогает также искусственный интеллект, теперь специалисты дистанционно описывают исследование, выполненные в любой клинике города, а с нейросетями сделать это получается эффективнее и быстрее. Это особенно важно в условиях пандемии. Результаты КТ органов грудной клетки могут предоставить всего за час, а в экстренных ситуациях – в течение 15 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.