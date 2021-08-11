Инфекционист рассказал об особенностях штамма коронавируса "Йота"

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Обладающие повышенной летальностью разновидности коронавируса, такие как штамм "Йота", обычно не могут вытеснить остальные и не выживают, поскольку вирусу невыгодно убивать своих носителей, заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков. Об этом сообщает РИА Новости.

"Более патогенные штаммы по эволюции вирусной не вытесняют штаммы, которые лучше передаются. В любом случае вирус будет мутировать, периодически будут появляться линии, которые будут более патогенны и более летальны, это однозначно. Однако выживать будут те линии, которые легче передаются и являются более заразными", – сказал он.

По словам Тимакова, эпидемиология нового штамма нуждается в тщательном анализе, чтобы ученые получили точные представления о его заразности и других характеристиках.

"По факту ни одной инфекции невыгодно убивать человека, вирус живет в организме человека, во внешней среде ему не выжить", – добавил Тимаков.

Как сообщалось, в Нью-Йорке выявили новый штамм коронавируса – "Йота". По данным портала репринтов medRxiv, новая разновидность обладает показателем летальности 82%, а также распространяется на 25% быстрее. Особенную опасность штамм "Йота" представляет для людей старше 45 лет.

