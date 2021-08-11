В Нью-Йорке выявили новый штамм коронавируса с летальностью 82%

Фото: depositphotos/peshkova

В Нью-Йорке выявили новый штамм коронавируса – "Йота", об этом сообщил главный внештатный специалист Минздрава по медпрофилактике Уральского федерального округа Сергей Токарев, ссылаясь на данные портала репринтов medRxiv.

"Он дает летальность <...> до 82%, особенно в возрастном диапазоне старше 45 лет, и передается <...> на 25% быстрее", – приводит слова Токарева URA.ru.

В свою очередь, иммунолог Николай Крючков отметил, что информации о штамме "Йота" пока немного, поэтому сложно прогнозировать, как поведет себя данная мутация.

"Сказать что-то определенное можно будет лишь в течение определенного времени, когда ее доля начнет очень быстро расти. Если растет, значит есть эволюционные преимущества, которые позволяют успешно конкурировать с другими линиями штаммов", – пояснил специалист.

Ранее врач-вирусолог Евгений Тимаков предупредил, что в скором времени может произойти новая вспышка заболеваемости коронавирусом. По его словам, несмотря на нынешнее улучшение эпидемиологической ситуации, очередной всплеск заболеваемости COVID-19 может произойти в конце сентября, когда люди начнут возвращаться из отпусков.