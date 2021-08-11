В Нью-Йорке выявили новый штамм коронавируса с летальностью 82%

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Фото: depositphotos/peshkova
В Нью-Йорке выявили новый штамм коронавируса – "Йота", об этом сообщил главный внештатный специалист Минздрава по медпрофилактике Уральского федерального округа Сергей Токарев, ссылаясь на данные портала репринтов medRxiv.
"Он дает летальность <...> до 82%, особенно в возрастном диапазоне старше 45 лет, и передается <...> на 25% быстрее", – приводит слова Токарева URA.ru.
В свою очередь, иммунолог Николай Крючков отметил, что информации о штамме "Йота" пока немного, поэтому сложно прогнозировать, как поведет себя данная мутация.
"Сказать что-то определенное можно будет лишь в течение определенного времени, когда ее доля начнет очень быстро расти. Если растет, значит есть эволюционные преимущества, которые позволяют успешно конкурировать с другими линиями штаммов", – пояснил специалист.
Ранее врач-вирусолог Евгений Тимаков предупредил, что в скором времени может произойти новая вспышка заболеваемости коронавирусом. По его словам, несмотря на нынешнее улучшение эпидемиологической ситуации, очередной всплеск заболеваемости COVID-19 может произойти в конце сентября, когда люди начнут возвращаться из отпусков.
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