Вирусолог озвучил сроки новой волны коронавируса в России

Фото: Агентство "Москва"/Авилов Александр

В скором времени может произойти новая вспышка заболеваемости коронавирусом. Об этом в эфире радиостанции "Вести FM" предупредил россиян врач-вирусолог Евгений Тимаков.

По его словам, несмотря на нынешнее улучшение эпидемиологической ситуации, очередной всплеск заболеваемости COVID-19 может произойти в конце сентября, когда люди начнут возвращаться из отпусков.

"Я бы пока не обнадеживался", – сказал Тимаков.

За минувшие сутки в России выявили 21 378 новых случаев коронавируса. Из них 1537 (7,2%) протекают без клинических проявлений. Выздоровели 18 729 пациентов, скончались 792.

В Санкт-Петербурге подтвердили 1811 случаев коронавируса, в Москве – 1 639, в Московской области – 1 309. Наименьший прирост заболеваемости отмечен в столице, Чукотском автономном округе и Татарстане.

За весь период пандемии в России зафиксировано 6 491 288 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

