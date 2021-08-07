Мурашко объяснил агрессивность третьей волны коронавируса мутацией штамма

Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил во время рабочей поездки в Астрахань, что третья волна коронавируса является более агрессивной и быстрее распространяется из-за мутаций штамма, сообщает ТАСС.

"Третья волна, она в силу того, что меняется штамм, более агрессивна и быстрее распространяется среди населения", – объяснил Мурашко.

Он также отметил, что дельта-штамм коронавируса более контагиозен, поскольку при заражении сокращаются как инкубационный период вируса, так и время до развития тяжелых осложнений.

"Часто мы видим, что уже на пятые сутки формируются грозные тяжелые осложнения", – добавил министр.

Мурашко напомнил, что фактически в первые сутки нужно обратиться к врачу, получить лекарственный препарат и начать специфическую противовирусную терапию, чтобы исходы позволяли держаться стандартных показателей.

Ранее глава филиала центра "Вектор" в Екатеринбурге Александр Семенов заявил, что Россия готова к новым пандемиям в случае их возникновения в будущем. По его словам, шансы, что повторится эта история, – "абсолютны", так как на Земле существуют тысячи неисследованных микроорганизмов, а усугубляется все увеличением числа людей на планете.

