В "Векторе" заявили о готовности России к новым пандемиям в будущем

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Россия готова к новым пандемиям в случае их возникновения в будущем. Об этом заявил глава филиала центра "Вектор" в Екатеринбурге Александр Семенов в ходе прямого эфира в рамках просветительской кампании "Разберемся в вакцинах вместе".
"Будем ли мы готовы к следующим пандемиям – да. <...> Это конкретные шаги, на это уже конкретно выделены деньги, это конкретно делается. Потому что весь мир понимает, что больше вот такого мы пропустить не можем, а повторяться это, к сожалению, будет", – сказал он
По его словам, шансы, что повторится эта история, – "абсолютны", так как на Земле существуют тысячи неисследованных микроорганизмов, а усугубляется все увеличением числа людей на планете.
За последние сутки в России подтвердили 22 660 новых случаев коронавируса. Клинических проявлений не выявлено у 1881 пациента. От последствий COVID-19 скончались 792 человека.
Всего в РФ с начала пандемии зарегистрировано 6 402 564 случая коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста заболеваемости регистрируются в Москве и Республике Татарстан (0,17 и 0,22% соответственно).
Кроме того, с момента сообщения о первом случае коронавируса во всем мире зарегистрировали более 200 миллионов заболеваний COVID-19.
Лидируют в статистике США, где было выявлено более 35 миллионов случаев. На втором месте Индия – 32 миллиона зараженных, затем Бразилия и Россия.
В ВОЗ заявили о периоде реальной опасности из-за коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: