В "Векторе" заявили о готовности России к новым пандемиям в будущем

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Россия готова к новым пандемиям в случае их возникновения в будущем. Об этом заявил глава филиала центра "Вектор" в Екатеринбурге Александр Семенов в ходе прямого эфира в рамках просветительской кампании "Разберемся в вакцинах вместе".

"Будем ли мы готовы к следующим пандемиям – да. <...> Это конкретные шаги, на это уже конкретно выделены деньги, это конкретно делается. Потому что весь мир понимает, что больше вот такого мы пропустить не можем, а повторяться это, к сожалению, будет", – сказал он

По его словам, шансы, что повторится эта история, – "абсолютны", так как на Земле существуют тысячи неисследованных микроорганизмов, а усугубляется все увеличением числа людей на планете.

За последние сутки в России подтвердили 22 660 новых случаев коронавируса. Клинических проявлений не выявлено у 1881 пациента. От последствий COVID-19 скончались 792 человека.

Всего в РФ с начала пандемии зарегистрировано 6 402 564 случая коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста заболеваемости регистрируются в Москве и Республике Татарстан (0,17 и 0,22% соответственно).

Кроме того, с момента сообщения о первом случае коронавируса во всем мире зарегистрировали более 200 миллионов заболеваний COVID-19.

Лидируют в статистике США, где было выявлено более 35 миллионов случаев. На втором месте Индия – 32 миллиона зараженных, затем Бразилия и Россия.

