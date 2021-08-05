Путин призвал внедрять в России лучшие региональные практики по вакцинации

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Владимир Путин призвал российские власти реагировать на изменяющуюся ситуацию с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.

Начиная совещание с кабинетом министров, президент отметил, что "все уже подустали" от разговоров на тему пандемии, однако реагировать на развитие ситуации по-прежнему необходимо, в связи с чем попросил начать встречу с доклада главы Минздрава Михаила Мурашко.

Комментируя выступление министра, Путин подчеркнул, что в одних регионах России вакцинация против COVID-19 идет более быстрыми темпами, чем в других.

"Нужно обобщить лучшие практики и внедрять их на территории всей Российской Федерации, во всех субъектах", – заключил глава государства.

До этого Михаил Мурашко призвал россиян привиться от коронавируса до наступления сезона гриппа. По его словам, за последнюю неделю количество вакцинированных граждан увеличилось на четыре миллиона человек.

Наибольшие темпы вакцинации сейчас демонстрируют Белгородская, Псковская, Архангельская и Самарская области, а также Ингушетия и Чеченская Республика.

Согласно последним данным, в России против COVID-19 уже привились 37 миллионов человек.

