Эксперт рассказала, когда в столице сформируется коллективный иммунитет к COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Москве при сохранении темпов вакцинации от COVID-19 коллективный иммунитет должен сформироваться к февралю-марту будущего года. Об этом рассказала главврач городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко в ходе онлайн-консилиума "Защита от COVID-19: меры против новой коронавирусной инфекции".

"Период формирования коллективного иммунитета у нас в перспективе, если мы такими темпами будем двигаться и далее, осуществится где-то к февралю-марту следующего года", – приводит слова Лысенко "Интерфакс".

Специалист добавила, что это "перспективные цифры", однако общество сдвигает сроки достижения коллективного иммунитета "все дальше и дальше".

Ранее в ВОЗ оценили вероятность скорого завершения пандемии. В совместном заявлении организации отмечается, что в текущий момент Европа "далека от того, чтобы выйти из леса с точки зрения завершения пандемии". Причиной этого в том числе служит распространение особо заразного штамма "Дельта".