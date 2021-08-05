Число случаев COVID-19 в мире превысило 200 млн

С начала пандемии коронавируса во всем мире зарегистрировано более 200 миллионов случаев заболевания. Такой цифрой поделился американский Университет Джона Хопкинса.

Лидируют в этой статистике США. Там было выявлено более 35 миллионов случаев. На втором месте Индия, где выявили почти 32 миллиона зараженных.

Вслед за Бразилией, замыкающей тройку, идет Россия. В стране зарегистрировали более 6 миллионов случаев COVID-19. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.