Врио главы Пензенской области поручил проверить вывод имущества из казны региона

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко распорядился проверить обоснованность вывода имущества из региона. Об этом Мельниченко сказал на совещании в правительстве региона.
"По имущественному комплексу региона [подготовьте] мне полный, развернутый доклад с предложениями о том, как будет возвращаться имущество в казну там, где оно было выведено необоснованно", – приводит слова Мельниченко ТАСС.
Распоряжение было дано руководителю Счетной палаты Пензенской области Михаилу Макарову и врио начальника департамента госимущества Андрею Кудинову.
Также в ходе совещания Мельниченко сообщил о кадровых изменениях в органах исполнительной власти региона.
Врио губернатора Мельниченко ранее назначил Владимир Путин.
Предыдущего главу региона Ивана Белозерцева Путин снял с поста в связи с утратой доверия. В результате правительство области также ушло в отставку.
22 марта Басманный суд столицы на два месяца арестовал Белозерцева по обвинению в коррупции. Прокурор поддержал ходатайство следователя, который настаивал исключительно на заключении губернатора в СИЗО.
Путин назначил сенатора Мельниченко врио губернатора Пензенской области
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