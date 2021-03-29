Врио главы Пензенской области поручил проверить вывод имущества из казны региона

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Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко распорядился проверить обоснованность вывода имущества из региона. Об этом Мельниченко сказал на совещании в правительстве региона.

"По имущественному комплексу региона [подготовьте] мне полный, развернутый доклад с предложениями о том, как будет возвращаться имущество в казну там, где оно было выведено необоснованно", – приводит слова Мельниченко ТАСС.

Распоряжение было дано руководителю Счетной палаты Пензенской области Михаилу Макарову и врио начальника департамента госимущества Андрею Кудинову.

Также в ходе совещания Мельниченко сообщил о кадровых изменениях в органах исполнительной власти региона.

Врио губернатора Мельниченко ранее назначил Владимир Путин.

Предыдущего главу региона Ивана Белозерцева Путин снял с поста в связи с утратой доверия. В результате правительство области также ушло в отставку.

22 марта Басманный суд столицы на два месяца арестовал Белозерцева по обвинению в коррупции. Прокурор поддержал ходатайство следователя, который настаивал исключительно на заключении губернатора в СИЗО.

