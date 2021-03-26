Сенатор Мельниченко заявил о намерении пойти на выборы губернатора в сентябре

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Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко заявил о готовности участвовать в выборах главы региона в сентябре этого года, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что выдвигаться будет от партии "Единая Россия". Главными приоритетами на новой должности Мельниченко обозначил реализацию национальных проектов, комплекса мер, связанных с коронавирусом, организацию прививочной кампании населения, противопаводковых мероприятий, подготовку к посевному сезону и пожароопасному периоду.

Врио губернатора сенатора Мельниченко назначил Владимир Путин. Представление в Пензе 27 марта проведет полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

Предыдущего главу региона Ивана Белозерцева Путин снял с поста в связи с утратой доверия. В результате правительство области также ушло в отставку.

22 марта Басманный суд столицы на два месяца арестовал Белозерцева по обвинению в коррупции. Прокурор поддержал ходатайство следователя, который настаивал исключительно на заключении губернатора в СИЗО.

