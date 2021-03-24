Правительство Пензенской области ушло в отставку вслед за губернатором

Правительство Пензенской области ушло в отставку в связи с отстранением от должности губернатора Ивана Белозерцева, обвиняемого в коррупции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника управления пресс-службы губернатора Дину Черемушкину.

При этом отмечается, что правительство региона продолжит свою работу до формирования нового состава.

Накануне Владимир Путин отправил Белозерцева в отставку в связи с утратой доверия. В Центризбиркоме сообщили, что досрочные выборы нового губернатора состоятся в Единый день голосования в сентябре.

22 марта Басманный суд столицы на два месяца арестовал Белозерцева по обвинению в коррупции. Прокурор поддержал ходатайство следователя, который настаивал исключительно на заключении губернатора в СИЗО.

Согласно версии следователей, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от бизнесмена Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников. Речь о деньгах и иных ценностях на сумму, превышающую 31 миллион рублей.