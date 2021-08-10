В России выявили 21 378 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
За последние сутки в России подтвердили 21 378 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Оперштаб. В том числе выявлено активно 1 537 (7,2%) эпизодов без клинических проявлений.
В Санкт-Петербурге подтвердили 1 811 случаев коронавируса, в Москве – 1 639, в Московской области – 1 309, в Нижегородской области – 537, в Свердловской области – 518, в Ростовской области – 479, в Пермском крае – 476, в Воронежской области – 468, в Красноярском крае – 464.
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 491 288 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьший прирост заболеваемости отмечен в Москве, Чукотском автономном округе и Татарстане.
За последние сутки по РФ подтверждено 792 смерти. За весь период пандемии по России умерли 166 442 человека.
Выписаны по выздоровлении 18 729 пациентов. Всего по стране коронавирусом переболели 5 788 710 человек.
Накануне глава Минздрава Михаил Мурашко объяснил агрессивность третьей волны коронавируса мутацией штамма. По его словам, штамм коронавируса "Дельта" более заразен, поскольку при заражении сокращается как инкубационный период вируса, так и время до развития тяжелых осложнений.
В ВОЗ призвали остановить ревакцинацию от коронавируса ради "бедных" стран
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