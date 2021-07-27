ВОЗ перестала отслеживать "российский" штамм коронавируса

13:25
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Всемирная организация здравоохранения исключила из списка для мониторинга штамм коронавируса AT.1, впервые обнаруженный в России, следует из реестра на сайте организации.
"Российский" вариант коронавируса попал в список 9 июня, а уже 23 июля был исключен.
AT.1 выявили в РФ в январе 2021 года. Его не стали маркировать буквой греческого алфавита, так как подобное обозначение получают исключительно штаммы, представляющие интерес или вызывающие опасения.
Известно, что 6 июля ВОЗ также понизила статус опасности варианта коронавируса "Эпсилон" (B.1.427, B.1.429), который впервые обнаружили в США. Его перенесли из списка штаммов, представляющих интерес, в список для мониторинга.
В список для мониторинга Всемирная организация здравоохранения включает варианты COVID-19, мутации которых, предположительно, могут менять свойства вируса на более опасные, однако пока количество доступной информации не позволяет включить их в список представляющих интерес штаммов. В настоящий момент в список для отслеживания входят 13 вариантов COVID-19, они требуют дальнейшего изучения.
В группу представляющих интерес попадают штаммы, которые получают распространение на большей территории и фиксируются у большего числа людей. Вместе с тем для включения в список должны быть данные или прогнозы о способности их мутаций менять свойства коронавируса. Сейчас в нее входят четыре штамма – "Эта" (впервые зарегистрирован в Великобритании и Нигерии), "Йота" (США), "Каппа" (Индия) и "Лямбда" (Перу).
К вызывающим опасение ВОЗ отнесли наиболее опасные варианты из первой группы, мутации которых увеличили способность коронавируса передаваться от человека к человеку и изменили его эпидемиологию, увеличили возможность заражения новых носителей и изменили симптоматику либо сделали его более устойчивым к вакцинам, лекарствам или другим мерам противодействия. Группа включает четыре штамма – "Альфа" из Великобритании, южноафриканский вариант "Бета", впервые зарегистрированный в Бразилии вариант "Гамма" и штамм "Дельта" родом из Индии.
Ранее вирусолог объяснил, почему штамм "Дельта" лечится сложнее других. Он отметил, что для "уханьского" варианта уже многое отработано, а здесь играют роль гастроэнтерологическая компонента и скорость развития заболевания.
Штамм коронавируса "Гамма" добрался до России
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