Румыния вывела нефтеперерабатывающий завод "Лукойла" из-под действия санкций

Фото: ТАСС/EPA/OLIVIER MATTHYS

Власти Соединенных Штатов предоставили Румынии официальное разрешение на возобновление работы нефтеперерабатывающего завода Petrotel, принадлежащего компании "Лукойл". Об этом в эфире телеканала Antena 3 CNN заявил министр энергетики Румынии Богдан Иван.

Предприятие было вынужденно остановлено ранее из-за введения американских санкций в отношении российской материнской структуры. По словам главы румынского энергетического ведомства, он получил от правительства США официальное подтверждение об исключении объекта "Лукойла" из санкционного режима.

Министр уточнил, что для возобновления полноценной работы заводу потребуется переходный период в 45 дней, после чего НПЗ Petrotel вновь начнет производить дизельное топливо, бензин и авиационный керосин для внутреннего рынка. Иван подчеркнул стратегическую важность объекта для экономики страны, отметив, что предприятие способно обеспечить до 21% всей потребности Румынии в топливе, что является ключевым фактором стабилизации национального рынка.

При этом министр категорически исключил возможность попадания российского углеводородного сырья на переработку в Румынию или перечисления каких-либо средств в Россию. Румынская сторона настаивает на обеспечении полной прозрачности всех будущих сделок и отсутствии какой-либо финансовой или ресурсной связи с РФ.

Иван выразил уверенность, что благодаря собственному производству, которое полностью покрывает спрос страны на бензин и авиатопливо, а также более 60% потребности в дизеле, Румынии удастся удерживать стоимость горючего на уровне ниже регионального.

Ранее Минфин США продлил действие лицензии, разрешающей проведение с "Лукойлом" некоторых операций по зарубежным активам. Отмечается, что проведение операций по приобретению товаров и услуг на объектах компании за пределами России разрешается до 29 октября 2026 года.

