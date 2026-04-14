США продлили лицензию на операции с зарубежными АЗС "Лукойла"

Фото: 123RF.com/morris71

Министерство финансов США продлило действие лицензии, разрешающей проведение с компанией "Лукойл" некоторых операций по зарубежным активам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на опубликованную ведомством генеральную лицензию.

Согласно документу, проведение операций по приобретению товаров и услуг на объектах "Лукойла" за пределами России разрешается до 29 октября.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США ввело санкции в отношении двух нефтяных компаний – "Роснефть" и "Лукойл" – в октябре 2025 года. Под ограничения подпали и их "дочки", которые расположены в России.

В свою очередь, Владимир Путин заявил, что не ожидал введения новых рестрикций против российских нефтяных компаний со стороны США.

По данным СМИ, американская компания Chevron и инвестиционная группа Quantum Energy Partners намерены заключить сделку и разделить международные активы "Лукойла".