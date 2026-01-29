Форма поиска по сайту

29 января, 13:13

Экономика

"Лукойл" договорился с компанией Carlyle о продаже зарубежных активов

Фото: ТАСС/Роман Пименов

Российская нефтяная компания "Лукойл" заключила предварительное соглашение с американской инвестиционной компанией Carlyle о продаже своих зарубежных активов, следует из релиза компании.

Сделка связана с продажей LUKOIL International GmbH, то есть 100% дочернего общества ПАО "Лукойл", которое владеет зарубежными активами группы.

При этом договоренности не распространяются на казахстанские активы. Они останутся в собственности российской нефтекомпании.

Представители "Лукойла" указали, что для завершения сделки требуется одобрение Управления по контролю за иностранными активами казначейства США. Параллельно компания продолжает переговоры с другими потенциальными покупателями.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США ввело санкции в отношении двух нефтяных компаний – "Роснефть" и "Лукойл" – в октябре прошлого года. Под ограничения подпали и их "дочки", расположенные в России.

Позднее стало известно, что "Лукойл" собирается продавать свои зарубежные активы. На этом фоне Владимир Путин заявил, что не ожидал введения новых ограничений против российских нефтяных компаний со стороны США.

Как писали СМИ, заключить сделку и разделить международные активы "Лукойла" планировали американская компания Chevron и инвестиционная группа Quantum Energy Partners. Уточнялось, что заявка затрагивала весь портфель активов "Лукойла", при этом компании надеялись завладеть активами на 22 миллиарда долларов на долгий срок.

Спустя время Министерство финансов США продлило лицензию на операции с "Лукойлом" и ее дочерними фирмами для продажи Lukoil International GmbH до 28 февраля 2026 года.

