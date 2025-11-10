Reuters: "Лукойл" объявил форс-мажор на одном из крупнейших нефтяных месторождений в мире

Фото: 123RF.com/blinow61

"Лукойл" объявил о форс-мажорных обстоятельствах на иракском нефтяном месторождении "Западная Курна – 2" после ввода западных санкций, пишет Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

В публикации говорится, что компания направила в министерство нефти Ирака письмо, в котором говорится, что из-за форс-мажора она не может продолжать нормальную работу на месторождении, которое считается одним из крупнейших в мире.

По данным СМИ, Ирак прекратил все платежи наличными и нефтью в адрес "Лукойла", а объемы нефти для натуральных выплат, то есть около 4 миллионов баррелей, были аннулированы. Денежные поступления заморожены до момента создания механизма разработки месторождения и способа выплат. Отдельно уточняется, что Ирак не будет сотрудничать с фирмами, которые находятся под санкциями.

В частности, местная нефтяная государственная компания SOMO уже отменила отгрузку трех партий нефти и не может продлить контракт на поставку. Если форс-мажор не будет устранен за шесть месяцев, то "Лукойл" прекратит добычу и выйдет из проекта, отметил неназванный высокопоставленный представитель иракской нефтяной отрасли.

Журналисты подчеркнули, что заявление российской компании связано с условиями контракта, чтобы была правовая защита от штрафов за невыполнение договора. Кроме того, "Лукойл" якобы расторг договор со всеми иностранными сотрудниками, которые не являются гражданами России. Таким образом, на проекте работают только россияне и иракские сотрудники.

Американский Минфин включил компанию в санкционный список, выдав лицензию на сворачивание операций с ней сроком до 21 ноября. Также рестрикциям подверглась "Роснефть".

В Кремле отмечали, что будут готовы оценить последствия введенных американских санкций лишь через полгода. После этого стало известно, что "Лукойл" намерен продать свои зарубежные активы.

