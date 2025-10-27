Форма поиска по сайту

27 октября, 21:51

Политика

"Лукойл" заявил о намерении продать свои зарубежные активы

Фото: ТАСС/Артем Житенев

"Лукойл" намерен продать свои зарубежные активы из-за санкций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

"Рассмотрение заявок от потенциальных покупателей начато", – отмечается в сообщении.

Продажа активов проводится в соответствии с лицензией OFAC на свертывание деятельности. При необходимости компания может обратиться за продлением срока действия лицензии для бесперебойной работы международных активов.

США ввели дополнительные санкции против "Лукойла" и "Роснефти" 23 октября. Ограничения также коснулись их дочерних компаний, находящихся в России. Все имущество российских нефтяных компаний в США будет заблокировано.

Представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявила, что санкции могут частично затронуть энергобезопасность стран Евросоюза. Она уточнила, что европейские государства "должны иметь план действий" на случай, если это решение коснется их.

бизнесполитика

