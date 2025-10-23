Reuters: Китай приостановил закупки российской нефти из-за новых санкций

Фото: 123RF/redcarpett

Крупные китайские нефтяные компании PetroChina, Sinopec, CNOOC и Zhenhua Oil приостановили закупки нефти из России после введения США новых санкций, сообщает агентство Reuters.

Речь идет о поставках, осуществляемых морским путем. Уточняется, что компании решили временно отказаться от заключения новых контрактов из-за риска введения вторичных санкций.

В целом КНР импортирует порядка 1,4 миллиона баррелей нефти в сутки из РФ по морю, однако основная часть поставок приходится на независимые нефтеперерабатывающие заводы.

По данным Vortexa Analytics, с января по сентябрь 2025 года китайские госкомпании закупали менее 250 тысяч баррелей в сутки российской нефти, тогда как Energy Aspects оценивает этот показатель примерно в 500 тысяч баррелей в сутки.

Ранее Соединенные Штаты ввели дополнительные ограничения против российских "Роснефти" и "Лукойла", а также их дочерних компаний. Всего в списке американского Минфина числятся 34 организации.

Кроме того, Евросоюз принял 19-й пакет антироссийских санкций. Он направлен против российских банков, криптобирж, а также компаний из Индии и Китая.