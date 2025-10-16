Песков: Россия ориентируется на официальные заявления Индии и Китая по закупкам нефти

Фото: kremlin.ru

Москва ориентируется на официальные заявления Нью-Дели и Пекина по поводу закупок российской нефти, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так политик прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа, который утверждал, что премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил ему о готовности прекратить закупки нефти из РФ. Вашингтон также планирует принудить к этому Китай.

"Мы ориентируемся на официальные заявления, которые были от министерства иностранных дел Индии, из Дели. И из Пекина также было заявление. Заявления эти всем доступны", – сказал представитель Кремля.

На утверждения Трампа также отреагировал вице-премьер России Александр Новак. По его словам, Индия продолжит сотрудничать с РФ по поставкам энергоресурсов.

Он также обратил внимание, что Москва видит сигналы от отказе стран от закупок нефти в СМИ, однако в действительности российские партнеры уточняют, что они сами выбирают свой путь и никто не может им указывать.