Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 октября, 13:11

Политика
Главная / Новости /

Песков: Россия ориентируется на официальные заявления Индии и Китая по закупкам нефти

Россия ориентируется на официальные заявления Индии и Китая по закупкам нефти – Песков

Фото: kremlin.ru

Москва ориентируется на официальные заявления Нью-Дели и Пекина по поводу закупок российской нефти, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так политик прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа, который утверждал, что премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил ему о готовности прекратить закупки нефти из РФ. Вашингтон также планирует принудить к этому Китай.

"Мы ориентируемся на официальные заявления, которые были от министерства иностранных дел Индии, из Дели. И из Пекина также было заявление. Заявления эти всем доступны", – сказал представитель Кремля.

На утверждения Трампа также отреагировал вице-премьер России Александр Новак. По его словам, Индия продолжит сотрудничать с РФ по поставкам энергоресурсов.

Он также обратил внимание, что Москва видит сигналы от отказе стран от закупок нефти в СМИ, однако в действительности российские партнеры уточняют, что они сами выбирают свой путь и никто не может им указывать.

Новости мира: Дональд Трамп убедил Индию отказаться от покупки российской нефти

Читайте также


властьполитикаэкономика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика