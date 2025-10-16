Китайский дипломат заявил, что Пекин не намерен отказываться от российской нефти

Фото: depositphotos/jackmalipan

Китай отвергает давление в свой адрес со стороны Соединенных Штатов и выступает за уважительное отношение к сотрудничеству с Россией. Об этом сообщил пресс-секретарь дипмиссии КНР в США Лю Пэнъюй в беседе с РИА Новости.

Таким образом китайский дипломат прокомментировал слова американского президента Дональда Трампа о том, что Вашингтон планирует заставить Пекин отказаться от покупок нефти у российской стороны.

Пэнъюй подчеркнул, что Китай твердо отвергает любые незаконные односторонние санкции, любые формы принуждения и давления. Он добавил, что взаимодействие КНР и России в рамках международных законов легитимно, не вредит интересам третьих сторон и должно уважаться.

Ранее Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы сообщил ему о готовности прекратить закупки нефти у России. Говоря об этом, он добавил, что теперь будет требовать того же самого от правительства КНР.