08 сентября, 10:33

Политика
Bloomberg: новые санкции ЕС против РФ могут затронуть нефтяные компании и банки

Новые санкции ЕС против РФ могут затронуть нефтяные компании и банки – СМИ

Фото: 123RF/huyangshu

Новые санкции Евросоюза против России могут затронуть банки, а также нефтяные и энергетические компании, сообщает Bloomberg.

По информации СМИ, 19-й пакет может включать в себя санкции против криптовалютных бирж и дополнительные ограничения на торговлю нефтью. Например, могут быть отменены действующие исключения, которыми пользуется "Роснефть".

Брюссель надеется скоординировать некоторые из мер, принятых недавно совместно с США, указали журналисты.

Ранее стало известно, что семь стран Европы присоединились к ряду санкций Евросоюза, которые были введены с начала 2025 года против граждан России, Молдавии и журналистов из других стран. В частности, рестрикции поддержали Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Черногория, Северная Македония, Норвегия, Молдавия и Украина.

Кроме того, американский президент Дональд Трамп заявил, что готов перейти ко второй стадии санкций в отношении России. При этом он не уточнил сроки реализации и не раскрыл подробности возможных ограничений.

политика

