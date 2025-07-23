Китай сделал представление ЕС за антироссийские санкции

Фото: ТАСС/EPA/WU HAO

Глава министерства коммерции КНР Ван Вэньтао сделал представление еврокомиссару по торговле Марошу Шефчовичу за решение Европейского союза (ЕС) включить меры против китайских финансовых учреждений в 18-й пакет антироссийских санкций. Об этом пишет RT со ссылкой на пресс-службу китайского ведомства.

Также стороны в ходе видеоконференции обсудили другие вопросы торгово-экономического сотрудничества между КНР и ЕС.

18-й пакет санкционных мер Евросоюза против России начал действовать 19 июля. В него, в частности, вошло снижение "потолка цен" на российскую нефть до 47,6 доллара за баррель, а также ограничения против 105 танкеров.

Накладывается запрет на любые транзакции, связанные с "Северными потоками", а также введены ограничительные меры против 22 банков. Европейские санкции коснулись транзакций финансовых организаций РФ, против которых ранее уже вводились ограничения.

После этого Пекин призвал ЕС отказаться от практики включения китайских компаний и финансовых учреждений в санкционный список. КНР предупреждала, что санкции плохо влияют на торговые отношения Китая и Евросоюза.

