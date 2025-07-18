CNN: санкции Трампа против России спровоцируют скачок мировых цен на нефть

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Антироссийские санкции президента США Дональда Трампа в рамках его ультиматума вызовут резкий скачок мировых цен на нефть, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на телеканал CNN.

СМИ считает, что введение рестрикций против государств, которые закупают российскую нефть, приведет к тому, что цены на нее вырастут по всему миру.

"Это может вызвать потрясения не только на двух крупнейших азиатских рынках, но и, как следствие, во всем мире, поскольку Индия и Китай будут вынуждены спешно укреплять свои поставки и искать альтернативные источники нефти, чтобы избежать потенциально высоких американских пошлин или других санкций", – указано в материале.

Ранее глава Белого дома сказал, что США введут импортные пошлины в размере около 100% в отношении РФ и ее торговых партнеров, если Москва и Вашингтон не достигнут сделки по украинскому конфликту через 50 дней.

Индия готова заместить российскую нефть поставками из других стран, если власти Соединенных Штатов введут соответствующие санкции, заявил индийский министр нефти Хардип Сингх Пури. С его слов, Индия уже сотрудничает с 40 поставщиками.