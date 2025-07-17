NYT: ультиматум Трампа не напугал руководство России

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Ультиматум президента США Дональда Трампа по завершению СВО не напугал руководство России, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на New York Times.

Автор публикации указал, что Москва пообещала и дальше выполнять цели специальной военной операции, что говорит о том, что РФ может справиться с любым санкционированным давлением.

Заявление Трампа проигнорировали и мировые рынки, обратили внимание в издании Asia Times, передает радиостанция "Комсомольская правда".

После выступления американского президента Московская фондовая биржа начала расти, а рубль укрепился. Кроме того, нефтяные рынки, "похоже, успокоились", а значит, трейдеры не видят непосредственных рисков.

При этом авторы статьи уверены, что заявление Трампа об ультиматуме – "подарок для Москвы", поскольку воспринимается в Кремле не как крайний срок, а как отсрочка, которая означает, что США почти два месяца будет бездействовать.

Трамп объявил, что США введут импортные пошлины в размере около 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если Москва и Вашингтон не достигнут сделки относительно украинского конфликта через 50 дней. Президент заявил, что США "очень недовольны" позицией РФ, но при этом выразил надежду, что до введения санкций дело не дойдет.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Москва не заметила "декоративного ультиматума". В соцсети Х российский политик отметил, что "мир содрогнулся, ожидая последствий, воинственный Евросоюз разочарован".