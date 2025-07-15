Spiegel: европейские лидеры разочарованы заявлением Трампа о России

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Представители европейских стран оказались сильно разочарованы итогами "большого заявления" президента США Дональда Трампа в отношении России, передает издание Spiegel.

В Европе надеялись, что американский лидер выступит с более жестким заявлением о Москве. Политики ЕС также сильно разочаровались в объявленных Трампом санкциях против РФ в случае, если прогресса по Украине не будет. Некоторые эксперты полагают, что такие рестрикции могут практически не повлиять на экономику России.

США планируют ввести импортные пошлины в размере около 100% в отношении РФ и ее торговых партнеров, если через 50 дней Москва и Вашингтон не достигнут сделки относительно украинского конфликта.

Трамп отметил, что Штаты остаются "очень недовольны" позицией России. При этом американский президент выразил надежду, что до применения новых санкций США против РФ дело вообще не дойдет.

В свою очередь, глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас поддержала идею Трампа, однако назвала установленный срок в 50 дней слишком долгим периодом.