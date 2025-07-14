Зеленский сообщил, что поговорил по телефону с Трампом

Фото: 123RF/wladyslawmus

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова Зеленского.

Глава Украины отметил, что прошедший разговор был очень хорошим. В ходе него Трамп, в частности, рассказал Зеленскому о своей встрече с генсеком Североатлантического альянса Марком Рютте.

"Важно, что у нас такие хорошие отношения и страны НАТО стараются увеличивать расходы на оборону", – добавил украинский лидер.

В ходе встречи с Рютте Трамп пригрозил, что США введут импортные пошлины в размере около 100% в отношении РФ и ее торговых партнеров, если через 50 дней Москва и Вашингтон не достигнут сделки относительно украинского конфликта.

Глава Белого дома отметил, что Штаты остаются "очень недовольны" позицией России. При этом Трамп выразил надежду, что до применения новых санкций США против РФ дело вообще не дойдет.

По словам президента США, его беседы с Владимиром Путиным "всегда проходят очень приятно", однако в определенный момент они теряют смысл, поскольку Вашингтону нужны результаты. Трамп выразил надежду, что российский президент сделает определенные шаги в направлении урегулирования конфликта.