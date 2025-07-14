МИД назвал "абракадаброй" слова Рютте об "историке" на переговорах

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "абракадаброй" слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте об "историке" на переговорах. Об этом дипломат заявила в своем телеграм-канале.

Ранее Рютте в ходе своей встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Владимир Путин не отправил "серьезных людей" в Стамбул на переговоры с украинской стороной. Он также выразил недовольство тем, что переговоры с Украиной ведет "историк" Владимир Мединский.

Захарова напомнила, что Мединский является специалистом по международным отношениям, ученым, а также государственным деятелем.

Представитель МИД также отметила, что "серьезную делегацию" Украины в Стамбуле возглавлял "никогда не служивший в армии министр обороны Украины Умеров, который всю жизнь был менеджером в телефонной компании".

Помимо этого, дипломат отметила, что без знания истории вопроса невозможно решить ни одну проблему. При этом безграмотность деятелей НАТО, по словам Захаровой, уже привела к большим жертвам по всему миру.

Ранее Мединский заявил, что готов провести разговор с Рютте на тему Малороссии и Войска Запорожского.

Помощник президента РФ также отметил, что готов отправить Рютте учебник по истории России за 6-й класс, однако не видит в этом смысла, так как генсек НАТО все равно не будет его читать. Он подчеркнул, что лучше отдать этот учебник детям, а Рютте уже поздно чему-то учить.