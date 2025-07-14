Трамп назвал беседы с Путиным очень приятными

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Президент США Дональд Трамп заявил, что его беседы с Владимиром Путиным "всегда проходят очень приятно". Об этом американский лидер рассказал в ходе встречи с генсеком НАТО Марком Рютте, передает РИА Новости.

"Я часто разговариваю с ним о том, как закончить эту войну", – отметил глава Белого дома.

При этом американский лидер подчеркнул, что в определенный момент его разговоры с Путиным теряют смысл, поскольку ему нужны результаты. Трамп выразил надежду, что российский президент сделает определенные шаги в направлении урегулирования украинского конфликта.

Он также добавил, что считает лидера РФ "крутым парнем". По словам главы Белого дома, Путину удалось одурачить бывших президентов США, в том числе Билла Клинтона, Джорджа Буша – младшего, Барака Обаму и Джо Байдена, но не самого Трампа.

Ранее американский президент заявил, что США введут импортные пошлины в размере около 100% в отношении РФ и ее торговых партнеров, если через 50 дней Москва и Вашингтон не достигнут сделки относительно украинского конфликта. Глава Белого дома также отметил, что Штаты остаются "очень недовольны" позицией России.