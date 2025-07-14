Трамп ушел от ответа на вопрос про новые санкции против России

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не стал отвечать на вопрос о возможности введения новых санкций в отношении России во время встречи с журналистами на военной базе Эндрюс, передает РИА Новости.

Также Трамп не стал раскрывать подробности своего заявления про Россию, с которым он ранее обещал выступить 14 июля.

"Мы увидим то, что увидим", – заявил Трамп.

При этом американский президент сообщил, что Штаты поставят Украине дополнительные вооружения, в том числе ракеты к системам Patriot, которые полностью оплатят страны Евросоюза. Однако, по его словам, Вашингтон еще не определился с точным количеством систем.

Трамп пообещал выступить с "важным заявлением" по поводу России 14 июля. Но никаких подробностей американский президент больше не раскрыл. По мнению экспертов, это может касаться новых санкций против РФ.