14 июля, 03:44Политика
Трамп ушел от ответа на вопрос про новые санкции против России
Фото: 123RF/palinchak
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не стал отвечать на вопрос о возможности введения новых санкций в отношении России во время встречи с журналистами на военной базе Эндрюс, передает РИА Новости.
Также Трамп не стал раскрывать подробности своего заявления про Россию, с которым он ранее обещал выступить 14 июля.
"Мы увидим то, что увидим", – заявил Трамп.
При этом американский президент сообщил, что Штаты поставят Украине дополнительные вооружения, в том числе ракеты к системам Patriot, которые полностью оплатят страны Евросоюза. Однако, по его словам, Вашингтон еще не определился с точным количеством систем.
Трамп пообещал выступить с "важным заявлением" по поводу России 14 июля. Но никаких подробностей американский президент больше не раскрыл. По мнению экспертов, это может касаться новых санкций против РФ.
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