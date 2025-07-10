Мерц призвал Трампа "оставаться" с Европой в вопросе Украины

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Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал президента США Дональда Трампа "оставаться" с европейцами в вопросе урегулирования украинского конфликта, сообщает ТАСС.

"У меня есть два послания. Одно адресовано Москве и (Владимиру. – Прим. ред.) Путину. Послание довольно простое: "Мы не сдадимся", – сказал политик в ходе выступления на конференции в Риме по вопросам восстановления Украины.

Второе послание, уточнил Мерц, адресовано Вашингтону и американскому лидеру.

"Оставайтесь с нами и оставайтесь с европейцами. Мы на одной волне и стремимся к стабильному политическому порядку в этом мире", – призвал Мерц.

При этом канцлер Германии отметил, что его страна продолжит поддерживать стабилизацию и реконструкцию украинской энергосистемы.

В то же время в разговоре с радио КП военный обозреватель Алексей Рамм заявил, что Киеву следует забыть про противовоздушные системы (ПВО) Patriot от Вашингтона.

"Если сейчас что-то с Ираном произойдет, какой-то новый трек противостояния, ПВО может действительно не хватить. Ведь только очень дорогих ракет THAAD США там расстреляли больше 90 штук. А что говорить о тех зенитных ракетах, которые они пускали с кораблей, и о ракетах ЗРК Patriot, которые были развернуты в регионе Персидского залива?" – сказал эксперт.

В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио уточнил, что большая часть американской военной помощи Украине не приостанавливалась и поступает по прежнему графику. По его словам, Соединенные Штаты ожидают получить больше ясности по поводу позиции России по решению конфликта в ближайшие дни.

Кроме того, США планируют добиться от некоторых европейских стран передачи Украине ПВО Patriot. Подобное вооружение есть у Германии и Испании, указал Рубио.