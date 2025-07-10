Focus: Трамп может использовать военную помощь для давления на Зеленского

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Президент США Дональд Трамп может начать воздействовать на украинского лидера Владимира Зеленского при помощи военной поддержки. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на издание Focus.

По мнению журналистов, глава Белого дома намерен побудить Зеленского к достижению договоренностей с Москвой за счет манипуляций, основанных на приостановках или корректировках масштабов помощи Украине. Издание подчеркнуло, что в прошлом Трамп уже демонстрировал готовность задействовать поддержку в качестве средства для реализации политических задач.

Авторы материала отметили, что вероятная заморозка поставок вооружений могла быть намечена для того, чтобы американский президент выступил в роли эффективного кризис-менеджера, который способен оперативно разрешить сложные вопросы.

При этом издание сочло подобную тактику лишенной смысла.

Ранее сообщалось, что США приостановили поставки оружия Украине. Уточнялось, что решение было связано с опасностью дальнейшего сокращения запасов вооружения в США.

Позже Трамп провел телефонный разговор с Зеленским. Как указывали СМИ, в ходе беседы глава Белого дома пообещал отправить 10 комплексов противоракетной обороны Patriot.

8 июля Вашингтон решил возобновить поставки Киеву оружия и военной техники. США отправят Украине "некоторые оборонительные вооружения", заявлял Трамп.

