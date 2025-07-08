Axios: Трамп пообещал Зеленскому отправить 10 комплексов Patriot

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Президент США Дональд Трамп в ходе беседы со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал оперативно отправить 10 комплексов противоракетной обороны Patriot, передает телеканал "360", ссылаясь на Axios.

Данную информацию подтвердили два источника, однако они подчеркнули, что это количество оказалось меньше, чем планировалось в рамках приостановленной поставки. Тем не менее Трамп заверил, что попытается найти альтернативные способы доставки помощи.

Накануне этого разговора глава Белого дома встретился с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, где последний попросил отменить запрет на отправку ракет-перехватчиков на Украину.

Мерц также выразил готовность приобрести дополнительные батареи Patriot у Вашингтона для их передачи Киеву. В ответ Трамп предложил Германии передать Украине одну из своих батарей, но стороны не пришли к соглашению.

Президент США уже дал распоряжение Пентагону организовать поставку дополнительных "оборонительных вооружений" Киеву. Как пояснил представитель ведомства Шон Парнелл, передача оружия будет осуществляться для защиты украинцев в период, пока США работают над "достижением прочного мира и прекращением насилия".

Комментируя это решение, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что такие действия не способствуют мирному урегулированию конфликта. Тем не менее он указал на противоречивость сведений, касающихся данного вопроса.