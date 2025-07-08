Пентагон подтвердил отправку Украине дополнительного вооружения

Фото: depositphotos/icholakov01

Пентагон подтвердил, что по распоряжению президента США Дональда Трампа поставит дополнительные "оборонительные вооружения" на Украину. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Шон Парнелл, его цитируют на сайте Минобороны США.

Как уточняется в заявлении, оружие будет направлено для защиты украинцев на период, пока США работают над "достижением прочного мира и прекращением насилия".

Ранее СМИ писали, что Соединенные Штаты приняли решение приостановить поставки зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов для Украины. Причиной такого решения стало опасение Пентагона по поводу значительного сокращения запасов высокоточного оружия.

Тем не менее в Госдепе заявили, что приостановка не означает полного прекращения оказания военной помощи Киеву со стороны Вашингтона. Журналисты при этом уточнили, что приоритета в получении американской военной помощи лишились еще несколько стран.

В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия внимательно следит за обстановкой вокруг приостановки поставок США вооружений Украине. Он предположил, что американская промышленность не успевает производить ракеты в необходимом количестве.

Вместе с тем пресс-секретарь российского лидера заметил, что чем меньше киевскому режиму передадут западных вооружений, тем раньше завершится спецоперация.