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03 июля, 10:54

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Economist: Трамп остановил поставки оружия Украине из-за неприязни к Зеленскому

Трамп остановил поставки оружия Киеву из-за неприязни к Зеленскому – СМИ

Фото: ТАСС/АР/Mystyslav Chernov

Мрачное будущее ожидает Украину из-за решения американского президента Дональда Трампа по ослаблению военной поддержки Киева. Причиной этому стала его личная неприязнь к украинскому президенту Владимиру Зеленскому, сообщает News.ru со ссылкой на журнал The Economist.

"Украина оказалась перед лицом мрачной расплаты: чем меньше оружия она получит, тем больше людей и территорий она потеряет", – говорится в материале.

2 июля СМИ сообщили, что США решили приостановить поставки Украине зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов. Такое решение было принято из-за того, что в Пентагоне опасаются значительного сокращения запасов высокоточного оружия.

Однако, как указали в Госдепе, это не означает, что Вашингтон полностью прекращает оказывать военную помощь Украине.

При этом журналисты уверены, что решение США о приостановке поставок зенитных ракет Patriot Украине только усугубляет положение ВСУ. По их мнению, Киев испытывает серьезные трудности из-за нехватки оружия и солдат, что негативно сказывается на боевых действиях на передовой.

НАТО потребовала, чтобы США пересмотрели приостановку поставок оружия Украине

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