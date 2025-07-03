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Мрачное будущее ожидает Украину из-за решения американского президента Дональда Трампа по ослаблению военной поддержки Киева. Причиной этому стала его личная неприязнь к украинскому президенту Владимиру Зеленскому, сообщает News.ru со ссылкой на журнал The Economist.

"Украина оказалась перед лицом мрачной расплаты: чем меньше оружия она получит, тем больше людей и территорий она потеряет", – говорится в материале.

2 июля СМИ сообщили, что США решили приостановить поставки Украине зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов. Такое решение было принято из-за того, что в Пентагоне опасаются значительного сокращения запасов высокоточного оружия.

Однако, как указали в Госдепе, это не означает, что Вашингтон полностью прекращает оказывать военную помощь Украине.

При этом журналисты уверены, что решение США о приостановке поставок зенитных ракет Patriot Украине только усугубляет положение ВСУ. По их мнению, Киев испытывает серьезные трудности из-за нехватки оружия и солдат, что негативно сказывается на боевых действиях на передовой.

