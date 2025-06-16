Telegraph: США бросили Украину, уменьшив свою военную помощь

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США уменьшили поставки военной помощи Украине, сообщает RT со ссылкой на британскую газету The Telegraph.

"Горький итог для Киева в том, что его бросил самый могущественный и богатый союзник", – говорится в публикации.

Как отмечают журналисты, украинскому руководству остается три варианта действий: полагаться на европейскую помощь, постараться заключить оружейную сделку с США или же развивать собственное производство оружия.

Между тем радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на американские СМИ сообщает, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях саммита G7 ("Большой семерки") в Канаде.

Кроме того, американский лидер проведет двусторонние встречи с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум и премьер-министром Канады Марком Карни.

Ранее СМИ сообщили, что лидеры стран НАТО не планируют принимать совместное заявление о военной поддержке Украины на саммите, который пройдет в Гааге 24–25 июня. Журналисты связали это с приостановкой новой помощи от США.

Однако, по словам госсекретаря США и временно исполняющего обязанности помощника президента по нацбезопасности Марко Рубио, американская администрация не прекращала поставки вооружения Украине. При этом он уточнил, что решения о возможности новых пакетов военной помощи не предполагаются.

Кроме того, СМИ уточняли, что в США фактически не поднимается вопрос о выделении Украине новых пакетов военной помощи. Поставки могут прекратиться после того, как будут исчерпаны ресурсы, одобренные бывшим американским президентом Джо Байденом.

