TASR: Словакия потребует от Киева компенсацию за оказанную помощь

24 мая, 17:22Политика
Фото: depositphotos/mariakarabella
Словацкая национальная партия собирается потребовать от Украины компенсацию за оказанную помощь. Об этом сообщает агентство TASR.
Фракция призвала премьер-министра страны Роберта Фицо выступить с инициативой, направленной на получение для Евросоюза доступа к части украинских полезных ископаемых.
"Если Украина отдаст все ископаемое богатство США, то Украине не останется ничего, с чего бы она могла заплатить за помощь, оказанную европейскими государствами", – заявила руководитель секретариата председателя партии Зузана Шкопцова.
По ее словам, не верно предполагать, что только Штаты имеют право на украинские ресурсы. Словакия оказала Украине помощь на сумму свыше 3 миллиардов евро, поэтому она тоже должна получить компенсацию, подчеркнула Шкопцова.
Ранее сообщалось, что президент Словакии Петер Пеллегрини не разрешает гражданам страны вступать в ряды ВСУ. Отмечается, что за время пребывания Пеллегрини на посту президента к нему обратились четыре гражданина с просьбой о предоставлении разрешения служить в украинской армии. Однако президент Словакии не дал своего согласия.
Согласно словацкому законодательству, граждане страны могут присоединиться к иностранным армиям только после получения разрешения президента. Без этого служба в зарубежных военных подразделениях считается уголовным преступлением.