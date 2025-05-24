TASR: Словакия потребует от Киева компенсацию за оказанную помощь

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Словацкая национальная партия собирается потребовать от Украины компенсацию за оказанную помощь. Об этом сообщает агентство TASR.

Фракция призвала премьер-министра страны Роберта Фицо выступить с инициативой, направленной на получение для Евросоюза доступа к части украинских полезных ископаемых.

"Если Украина отдаст все ископаемое богатство США, то Украине не останется ничего, с чего бы она могла заплатить за помощь, оказанную европейскими государствами", – заявила руководитель секретариата председателя партии Зузана Шкопцова.

По ее словам, не верно предполагать, что только Штаты имеют право на украинские ресурсы. Словакия оказала Украине помощь на сумму свыше 3 миллиардов евро, поэтому она тоже должна получить компенсацию, подчеркнула Шкопцова.

Ранее сообщалось, что президент Словакии Петер Пеллегрини не разрешает гражданам страны вступать в ряды ВСУ. Отмечается, что за время пребывания Пеллегрини на посту президента к нему обратились четыре гражданина с просьбой о предоставлении разрешения служить в украинской армии. Однако президент Словакии не дал своего согласия.

Согласно словацкому законодательству, граждане страны могут присоединиться к иностранным армиям только после получения разрешения президента. Без этого служба в зарубежных военных подразделениях считается уголовным преступлением.