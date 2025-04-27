27 апреля, 19:39Политика
Фото: ТАСС/JAKUB GAVLAK/EPA
Президент Словакии Петер Пеллегрини не разрешает гражданам страны вступать в ряды ВСУ. Об этом сообщило информационное агентство TASR со ссылкой на администрацию главы государства.
Отмечается, что за время пребывания Пеллегрини на посту президента к нему обратились четыре гражданина с просьбой о предоставлении разрешения служить в украинской армии. Однако президент Словакии не дал своего согласия.
Согласно словацкому законодательству, граждане страны могут присоединиться к иностранным армиям только после получения разрешения президента. Без этого служба в зарубежных военных подразделениях считается уголовным преступлением.
Ранее премьер-министр Словакии Роберта Фицо заявил, что странам ЕС необходимо создать хорошую атмосферу для мирного урегулирования украинского конфликта, в том числе снять некоторые санкции с России. Таким образом, по его словам, будет создано пространство для дальнейшего диалога.
Фицо также заявил, что Украина никогда не должна войти в НАТО. Он подчеркнул, что членство Киева в Североатлантическом альянсе несет в себе огромную опасность для всего мира.
До этого политик заявлял, что украинского президента Владимира Зеленского устраивает продолжение конфликта на Украине, поскольку тот получает значительную финансовую помощь от некоторых стран.
Премьер Словакии Фицо прокомментировал экстренный саммит ЕС в Париже