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Президент Словакии Петер Пеллегрини не разрешает гражданам страны вступать в ряды ВСУ. Об этом сообщило информационное агентство TASR со ссылкой на администрацию главы государства.

Отмечается, что за время пребывания Пеллегрини на посту президента к нему обратились четыре гражданина с просьбой о предоставлении разрешения служить в украинской армии. Однако президент Словакии не дал своего согласия.

Согласно словацкому законодательству, граждане страны могут присоединиться к иностранным армиям только после получения разрешения президента. Без этого служба в зарубежных военных подразделениях считается уголовным преступлением.

Ранее премьер-министр Словакии Роберта Фицо заявил, что странам ЕС необходимо создать хорошую атмосферу для мирного урегулирования украинского конфликта, в том числе снять некоторые санкции с России. Таким образом, по его словам, будет создано пространство для дальнейшего диалога.

Фицо также заявил, что Украина никогда не должна войти в НАТО. Он подчеркнул, что членство Киева в Североатлантическом альянсе несет в себе огромную опасность для всего мира.

До этого политик заявлял, что украинского президента Владимира Зеленского устраивает продолжение конфликта на Украине, поскольку тот получает значительную финансовую помощь от некоторых стран.