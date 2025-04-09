Лавров заявил, что Европа в очередной раз "окрысилась" на РФ

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Европейские страны вновь "окрысились" на Россию. При этом ранее все мировые трагедии начинались именно с агрессивных действий европейцев, напомнил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Лишь после Второй мировой войны, когда Европа была ослаблена, американцы стали лидерами так называемого свободного мира, и тогда уже они инициировали большинство конфликтов на планете. А до этого весь трагизм шел исключительно из Европы", – приводит ТАСС слова Лаврова.

Министр отметил, что во время Второй мировой войны почти все "нейтральные" страны Европы, кроме тех, что официально сражались на стороне Адольфа Гитлера, участвовали в боях на стороне немецкой армии. Одной из таких стран была Франция, ее власти покорно сдались Германии и продолжили жить как ни в чем не бывало, указал Лавров. Вместе с тем он признал, что во Франции действовало движение сопротивления.

"Мы никогда не забудем о роли, которую сыграло сопротивление, но это лишь один пример. А официальные французские войска принимали участие в боях на стороне гитлеровской Германии, в том числе принимали участие в целом в ряде карательных операций. И таких примеров немало", – подчеркнул глава МИД.

Ранее Лавров заявлял, что в Европе все чаще пытаются сфальсифицировать историю. К примеру, сейчас на Украине и в прибалтийских странах "открыто прославляются нацисты и их приспешники".

По информации зарубежных СМИ, высокопоставленные военные Европы готовятся к возможной конфронтации с Россией в виде прямого боевого столкновения или гибридного конфликта.