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Высокопоставленные военные Европы готовятся к возможной конфронтации с Россией в виде прямого боевого столкновения или гибридного конфликта. Об этом пишет Le Figaro со ссылкой на источники в военных кругах.

По данным журналистов, подобные настроения наблюдаются во всех европейских странах, в которых военные просчитывают различные сценарии. Вероятность полномасштабного столкновения РФ и НАТО оценивается как низкая, учитывая ядерную эскалацию. Вместе с тем в Европе рассматривают возможность ограниченных боевых действий на территории одного из европейских государств, а также за пределами региона.

Авторы статьи также приписывают российской стороне некоторые якобы имеющие место быть гибридные атаки на Европу. В качестве одной из таких атак приводится победа в первом туре выборов президента в Румынии политика Кэлина Джорджеску.

Владимир Путин не собирается захватывать Европу, и жители Евросоюза начинают это понимать, заявлял ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. По его словам, американская администрация продолжает работать, чтобы понять позиции Москвы и Киева в контексте урегулирования кризиса на Украине.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отмечал, что руководство стран Евросоюза активно пользуется пропагандистскими приемами Третьего рейха для запугивания своего населения "российской угрозой".