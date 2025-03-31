Le Figaro: войска Европы готовятся к конфликту с Россией

02:47Политика
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Высокопоставленные военные Европы готовятся к возможной конфронтации с Россией в виде прямого боевого столкновения или гибридного конфликта. Об этом пишет Le Figaro со ссылкой на источники в военных кругах.
По данным журналистов, подобные настроения наблюдаются во всех европейских странах, в которых военные просчитывают различные сценарии. Вероятность полномасштабного столкновения РФ и НАТО оценивается как низкая, учитывая ядерную эскалацию. Вместе с тем в Европе рассматривают возможность ограниченных боевых действий на территории одного из европейских государств, а также за пределами региона.
Авторы статьи также приписывают российской стороне некоторые якобы имеющие место быть гибридные атаки на Европу. В качестве одной из таких атак приводится победа в первом туре выборов президента в Румынии политика Кэлина Джорджеску.
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