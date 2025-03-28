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Россия не рада деиндустриализации Европы и стагнации немецкой экономики, так как традиционно у нее складывались хорошие и взаимовыгодные отношения с западными странами. Об этом заявил вице-премьер Алексей Оверчук.

Зампред российского правительства выразил сожаление от того, что европейские государства решили отказаться от сотрудничества с Россией, однако указал, что ситуация стала результатом разрыва между европейскими политиками и экспертами.

"Потому что, если бы они занимались анализом, им следовало бы помнить, что они экономили и сокращали свои расходы на оборону, потому что их безопасность обеспечивалась США", – цитирует Оверчука РИА Новости.

Вице-премьер напомнил, что Европа сокращала расходы на электроэнергию из-за дешевых и надежных поставок российской энергии, а также уменьшала затраты на потребительские товары благодаря доступным продуктам со стороны Китая.

"А теперь их структура расходов изменилась из-за их политики. И они просто несут ответственность за последствия этих решений", – резюмировал он.

В конце прошлого года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призывал Евросоюз пересмотреть и отменить свои санкции против России, так как они не только повышают цены на энергоносители, но и подрывают конкурентоспособность ЕС.

Венгерский политик вспомнил, что лидеры организации приняли документ о конкурентоспособности Европы, нацеленный на снижение цен на нефть, газ и электроэнергию. Однако из-за санкций предприятия стран вынуждены закупать газ и электричество по ценам в несколько раз большим, чем их конкуренты в США и КНР.

В свою очередь, посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что антироссийские санкции негативно сказались на экономике и населении республики. По его словам, это проявляется в росте инфляции из-за отказа от дешевых российских энергоносителей, удорожании продукции и росте цен, деиндустриализации, закрытии предприятий, работавших на российском газе, и их переносе в другие страны, включая США.