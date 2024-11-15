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Европейский союз должен пересмотреть и отменить свои санкции против РФ, так как они не только повышают цены на энергоносители, но и подрывают конкурентоспособность ЕС. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

Он вспомнил, что в этом месяце лидеры Евросоюза приняли документ о конкурентоспособности Европы, нацеленный на снижение цен на нефть, газ и электроэнергию. Однако из-за санкций предприятия стран вынуждены закупать газ и электричество по ценам в несколько раз большим, чем их конкуренты в США и КНР.

"Мы должны работать над достижением перемен в Брюсселе, потому что нам необходимо добиваться поворота в пользу мира. Нам надо начать конструктивный диалог", – добавил он.

Другой важной целью, обозначенной в Декларации о конкурентоспособности, стоит уменьшение административной нагрузки на малый и средний бизнес ЕС. Этих целей нужно достичь за 6 ближайших месяцев, сказал Орбан.

Ранее западные СМИ предположили, что после победы Дональда Трампа на выборах президента США обсуждается возможность снятия санкций с РФ.

Однако Москва не ожидает этого, добавлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По версии российского МИД, мировая глобализация разрушается самим Западом из-за злоупотребления долларом и незаконных санкций.

