Песков: проблемы с заправкой борта президента влияют на решения о визитах Путина

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На решения о визитах Владимира Путина в страны могут влиять потенциальные проблемы с дозаправкой президентского борта за рубежом, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, визиты российского лидера прорабатываются самым тщательным образом, для этого получаются все необходимые гарантии.

"В случае возникновения вопросов, конечно, это может становиться причиной для осуществления контактов на ином уровне", – сказал представитель Кремля.

Так он прокомментировал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что в последние годы он сталкивался с проблемами при заправке самолета специального летного отряда "Россия" из-за введенных Западом санкций.

По словам министра, в 2023 году ему поручили представлять президента России на саммите в Йоханнесбурге. Там была "целая история" с заправкой самолета для полета обратно, уточнил Лавров. В ЮАР практически все компании, осуществляющие заправку авиационным топливом, не принадлежат республике. Такая же ситуация была в Бразилии, пояснил глава МИД РФ.