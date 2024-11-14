Лавров рассказал о проблемах при заправке самолета спецотряда из-за санкций

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Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал, что в последние годы сталкивался с проблемами при заправке самолета специального летного отряда "Россия" из-за введенных Западом санкций. Об этом он заявил в интервью для проекта "Новый мир" с Мариной Ким, сообщает "Комсомольская правда".

По словам министра, в 2023 году ему поручили представлять президента России на саммите в Йоханнесбурге. Там была "целая история" с заправкой самолета для полета обратно, уточнил Лавров.

В ЮАР практически все компании, осуществляющие заправку авиационным топливом, не принадлежат республике. Такая же ситуация была в Бразилии, пояснил глава МИД РФ.

Он считает, что "какой-то период" другие страны "будут вынуждены бояться" антироссийских санкций и избегать вторичных наказаний, но "у нормальных людей, конечно, обида за свой суверенитет крепнет".

Лавров по поручению Владимира Путина возглавит российскую делегацию на саммите G-20 в Рио-де-Жанейро. Встреча состоится 18–19 ноября.

Однако сам президент России принять участие в саммите не сможет. С его слов, он принял это решение, чтобы не срывать мероприятие из-за сложившейся ситуации вокруг России.