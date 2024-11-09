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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил, что ЕС готовит 15-й пакет санкций против России, сообщает РИА Новости.

Да, мы находимся в подготовке 15-го пакета санкций против России, мы должны ужесточить меры против обхода ограничений, должны изолировать промышленные возможности России, лишить ее компонентов, которые она получает от остального мира", – заявил он в Киеве.

Ранее СМИ писали, что страны Евросоюза планируют в январе приступить к разработке 15-го пакета антироссийских санкций, ограничения которого будут нацелены на российский экспорт энергоносителей, в особенности против сжиженного природного газа.

Таким образом, Еврокомиссия собирается еще больше сократить возможность стран ЕС на покупку у России сжиженного природного газа, закупки которого в этом году снова начали расти на фоне введения новых ограничений, причиняющих ущерб энергетике ЕС.

Также Брюссель планирует ужесточить ограничительные меры против танкерного флота, который якобы занимается перевозками российской нефти, продаваемой на мировом рынке по рыночной стоимости, несмотря на попытки Запада установить потолки цен на нефтепродукты РФ.