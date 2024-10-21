Politico: 15-й пакет санкций ЕС против РФ будет направлен против СПГ

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Страны Евросоюза планируют в январе приступить к разработке 15-го пакета антироссийских санкций, ограничения которого будут нацелены на российский экспорт энергоносителей, в особенности против сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает издание Politico.

Таким образом, Еврокомиссия собирается еще больше сократить возможность стран ЕС на покупку у России сжиженного природного газа, закупки которого в этом году снова начали расти на фоне введения новых ограничений, причиняющих ущерб энергетике ЕС.

Также Брюссель планирует ужесточить ограничительные меры против танкерного флота, который якобы занимается перевозками российской нефти, продаваемой на мировом рынке по рыночной стоимости, несмотря на попытки Запада установить потолки цен на нефтепродукты РФ.

По данным газеты, Евросоюз хочет "нанести удар по российской экономике". Сейчас обсуждения по этому поводу тормозит председательствующая в Совете ЕС Венгрия, а также затягивающийся процесс утверждения новых членов Еврокомиссии, которые должны были начать работу с 1 ноября, однако теперь они смогут сделать это не раньше 1 декабря.

Издание отмечает, что уже в январе председательство перейдет "к активному стороннику Украины – Польше", что поможет ускорить процесс принятия новых санкций против России.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что планы стран Евросоюза по отказу к 2027 году от энергоносителей из РФ – это идеологический подход, который Будапешт не будет разделять. Он добавил, что для Венгрии подобное принятие политических обязательств в сфере энергетики просто не имеет смысла.

По его словам, страна полностью довольна сотрудничеством с Россией и не получала предложений лучше, поэтому не будет отказываться от газа из РФ. Он также сообщил, что в случае отмены для Будапешта исключения из санкций на закупку трубопроводной российской нефти Венгрия наложит вето в ЕС на сами санкции.

