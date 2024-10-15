Сийярто назвал план ЕС отказаться от энергоносителей РФ идеологическим подходом

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Планы стран Евросоюза по отказу к 2027 году от энергоносителей из РФ – это идеологический подход, который Будапешт не будет разделять. Такое заявление сделал глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости.

"Это абсолютно иррациональный подход. Потому что этот подход не имеет ничего общего с физикой. Этот вопрос не имеет отношения к экономической конкурентоспособности. Этот вопрос не имеет ничего общего с зеленым переходом. Это чисто политическое обязательство", – высказался он.

Сийярто добавил, что для Венгрии подобное принятие политических обязательств в сфере энергетики просто не имеет смысла. По его словам, страна полностью довольна сотрудничеством с Россией и не получала предложений лучше, поэтому не будет отказываться от газа из РФ.

Он также сообщил, что в случае отмены для Будапешта исключения из санкций на закупку трубопроводной российской нефти, Венгрия наложит вето в ЕС на сами санкции.



Ранее Сийярто заявил, что слова кандидата в президенты США Камалы Харрис в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана неприемлемы и представляют собой неуважение к венгерскому народу. Вице-президент США публично охарактеризовала Орбана как диктатора, автократа и того, кого отлично описывает слово "убийца".

Сийярто отметил, что Орбан находится у власти на протяжении 14 лет по воле народа Венгрии. Министр добавил, что Будапешт всегда проявлял уважение к США и ожидает аналогичного уважения к венгерской нации со стороны американцев.