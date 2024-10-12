Сийярто назвал неприемлемыми слова Харрис об Орбане

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Слова кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана неприемлемы и представляют собой неуважение к венграм. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

Так, недавно в одном из вечерних разговорных шоу Харрис назвала Орбана, председателя КНР Си Цзиньпина и главу КНДР Ким Чен Ына диктаторами, автократами и теми, кого отлично описывает слово "убийцы".

"Прежде всего, это скандал. Это скандал – так говорить о моем премьер-министре. Это неприемлемо. Это полное неуважение не только к премьер-министру, но и к венгерскому народу", – цитирует Сийярто РИА Новости.

По словам министра, Орбан находится у власти на протяжении 14 лет по воле народа Венгрии. Глава МИД также добавил, что Будапешт всегда проявлял уважение к американской стороне и ожидает, что американцы в ответ проявят уважение к венгерской нации.

На Петербургском международном газовом форуме Петер Сийярто жестко ответил журналисту немецкого телеканала, который назвал визит министра в Россию "еще одной венгерской провокацией в адрес Брюсселя". Министр подчеркнул, что никто не может диктовать Венгрии, какие страны могут посещать ее представители.

Несколькими днями до этого активист попытался прорваться к Орбану во время его вступительной речи на пресс-конференции в ЕП, требовав ответить, сколько венгерский премьер якобы получил от Владимира Путина и Си Цзиньпина "за предательство Евросоюза".