Орбан и Сальвини заявили о необходимости срочно прекратить конфликт на Украине

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Глава правительства Венгрии Виктор Орбан и вице-премьер Италии Маттео Сальвини пришли к выводу, что нужно как можно скорее завершить конфликт на Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на итальянскую партию "Лига".

"Среди прочего, Сальвини и Орбан разделили необходимость срочного прекращения конфликта на Украине, на что веско выразил надежду и папа Франциск", – отмечается в сообщении.

Итальянский политик прибыл с рабочим визитом в Будапешт, где проводилась встреча с министрами стран Евросоюза, на которой участники обсудили наиболее актуальные вопросы.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости диалога с Россией для завершения конфликта на Украине.

Швейцария, в свою очередь, продолжает вести работу по привлечению РФ к обсуждению в рамках мирной конференции по Украине. В МИД страны согласились, что мирный процесс возможен только при участии Москвы.

РФ будет готова говорить о возможном месте проведения встречи по урегулированию конфликта тогда, когда поймет, о чем там пойдет разговор, отмечал глава МИД России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что такая встреча будет возможна, если Москва увидит серьезную готовность защищать права человека.

