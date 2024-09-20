20 сентября, 20:01Политика
Орбан и Сальвини заявили о необходимости срочно прекратить конфликт на Украине
Фото: 123RF/sunshineseeds
Глава правительства Венгрии Виктор Орбан и вице-премьер Италии Маттео Сальвини пришли к выводу, что нужно как можно скорее завершить конфликт на Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на итальянскую партию "Лига".
"Среди прочего, Сальвини и Орбан разделили необходимость срочного прекращения конфликта на Украине, на что веско выразил надежду и папа Франциск", – отмечается в сообщении.
Итальянский политик прибыл с рабочим визитом в Будапешт, где проводилась встреча с министрами стран Евросоюза, на которой участники обсудили наиболее актуальные вопросы.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости диалога с Россией для завершения конфликта на Украине.
Швейцария, в свою очередь, продолжает вести работу по привлечению РФ к обсуждению в рамках мирной конференции по Украине. В МИД страны согласились, что мирный процесс возможен только при участии Москвы.
РФ будет готова говорить о возможном месте проведения встречи по урегулированию конфликта тогда, когда поймет, о чем там пойдет разговор, отмечал глава МИД России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что такая встреча будет возможна, если Москва увидит серьезную готовность защищать права человека.
Премьер Индии заявил, что его страна выступает за мирное решение конфликта на Украине